Нардеп Герус рассказал о причинах повышения цен на электроэнергию в Украине

"Такая ситуация происходит каждый год в начале отопительного сезона".

Нардеп Герус рассказал о причинах повышения цен на электроэнергию в Украине
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Монополия отдельных компаний приводит к созданию искусственных дефицитов электроэнергии для повышения ее рыночной цены. И такая ситуация происходит каждый год в начале отопительного сезона. Об этом пишет в своем блоге на "Цензоре" народный депутат Андрей Герус.

Как указывает депутат, в Украине наблюдается резкий скачок цены электроэнергии на рынке на сутки вперед. Цена 12 ноября установила рекорд с начала года - 1,64 грн, а 13 ноября уже новый рекорд - 1,74 грн за кВт-ч. Особенностью роста депутат называет то, что на рынке начали появляться дефициты электроэнергии, чего не было в последний год. Такие дефициты в ОЭС наблюдаются три дня: 11 ноября - дефицит час (18:00), 12 ноября - дефициты уже 3 часа (семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый), 13 ноября - дефициты уже 4 часа (17-20 часа). Рекордные цены электроэнергии были 12-13 ноября.

"Дефицит означает, что объем заявок на покупку превышал объем заявок на продажу. Иными словами, покупатель не мог купить на РСВ нужный объем электроэнергии. 13 ноября на 18 часов было не удовлетворено до 16% заявок на покупку электроэнергии", - добавил он.

Энергоатом пока не запустил блоки №2 и №4 Запорожской АЭС из-за проблем с разрешением. Наряду с этим есть неработающие блоки и в тепловой генерации. 12 ноября были заявлены в "аварийный ремонт" три блока тепловой генерации: два блока Челябинской ТЭС и 1 корпус Криворожской ТЭС. 13 ноября их количество выросло до пяти: 2 блока Челябинской ТЭС, 2 корпуса Криворожской ТЭС, 1 блок Запорожской ТЭС. Все эти ТЭС входят в группу ДТЭК. Как отмечает депутат, у других компаний - Донбассэнерго и Центрэнерго - все блоки находятся в рабочем состоянии.

"Выведены в аварийный ремонт дополнительные блоки - больший дефицит и высокая цена электроэнергии. Похожая, но еще хуже ситуация в Бурштынском энергоострове. 10 ноября дефицит электроэнергии составлял 14 часов из 24 часов. В некоторые часы спрос превышал предложение в 12-13 раз. Хотя мощности только одной Бурштынской ТЭС вдвое больше, чем потребление Бурштынского энергоострова. И там рекордные цены в эти дни", - отметил Герус.

Как отмечает депутат, сейчас в Украине наблюдается профицит генерирующих мощностей, огромные запасы угля и газа: в два раза больше, чем год назад, но при этом дефицит электроэнергии.

"Такое может быть, если генерирующие мощности монополизированы и топливо/энергорерсусы монополизированы и у отдельных игроков слишком большая рыночная власть. Тогда может образовываться профицит топлива, но при этом может быть дефицит электроэнергии. Такой дефицит, как правило, сопровождается спекулятивным ростом цены. Ситуация весьма похожа на прошлогоднюю, когда пошел импорт, чтобы погасить дефициты, и скачок цен. Это еще раз показывает, что словесные договоренности "давайте покупать у своих родненьких по нормальным справедливым ценам" не действуют, к сожалению", - добавил он.

Сейчас в работу запускается дополнительный атомный блок, и это должно стабилизировать ситуацию.

"Со своей стороны, поинтересуюсь мнением Антимонопольного комитета относительно этой ситуации, ведь такие дефициты электроэнергии - это серьезно", - сказал он.

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