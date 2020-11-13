Фонд госимущества продал спиртзавод возле Тернополя за 59 млн гривен

Цена на аукционе выросла почти на 60%.

Фонд госимущества продал спиртзавод возле Тернополя за 59 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в пятницу провел восьмой успешный аукцион по приватизации спиртзаводов. Был продан завод в поселке Козлов в 30 километрах от Тернополя.

На сайте "Prozorro.Продажі" сообщается, что покупатель - ООО "Бизнес-инициативы" - предложил за предприятие 59 млн гривен при стартовой цене 37,57 млн.

Новый владелец получит, в частности, водочный цех, спиртохранилище, производственную лабораторию, здание солодового отделения и крахмального цеха.

Компания "Бизнес-инициативы" была основана в начале 2020 года, ее конечным бенефициаром указана жительница Киева Татьяна Максимова.

Ранее были проданы:

  • Мариловский спиртзавод (Нагорянка, Тернопольская область) - за 120 млн гривен молдавской компании ZERNOFF;
  • Лопатинский спиртзавод (Лопатин, Львовская область) - за 50,01 млн гривен компании "Офис инвестиций";
  • Бершадский спиртзавод (Бершадь, Винницкая область) - за 19,81 млн гривен компании "Аква Солар";
  • Овечацкий спиртзавод (Дружное, Винницкая область) - за 53 млн гривен компании "Укрхимресурс";
  • Суходольский спиртзавод (Суходолы, Львовская область) - за 60,33 млн гривен компании "Финанс-Сервис";
  • Артемовский спиртзавод (Мерефа, Харьковская область) - за 30,3 млн грн компании "Борки Солар";
  • Немировский спиртзавод (Немиров, Винницкая область) - за 55,08 млн гривен компании "ЛВН Лимитед" (Nemiroff).

Договоры подписали пока только с покупателями Немировского и Артемовского спиртзаводов.

Следующие объекты выставят на приватизацию 30 ноября. В этот день попытаются продать спиртзаводы в Лужанах (Черновицкая область) и Хоросткове (Тернопольская область).

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла закон об отмене государственной монополии на производство спирта.

Закон предусматривает, что производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии субъект хозяйствования должен быть оборудован круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии.

Ранее спирт легально могли производить только заводы "Укрспирта".

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