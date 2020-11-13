В Гвинее построят железную дорогу за 16 млрд долл. для вывоза руды с месторождения Симанду

Правительство Гвинеи утвердило проект международного консорциума по строительству инфраструктуры для экспорта железной руды с месторождения Simandou. Проект предусматривает прокладку железной дороги длиной 650 км и возведение глубоководного порта. Его стоимость оценивается в 16 млрд долл., что на 2 млрд долл. превышает предыдущие расчеты.



В состав консорциума, получившего права на разработку блоков 1 и 2 месторождения, содержащего более 2 млрд т высококачественной руды, входят сингапурская транспортная компания Winning Shipping, китайский производитель алюминия Shandong Weiqiao, гвинейская логистическая компания United Mining Supply (UMS) и собственно правительство Гвинеи.



Как заявил министр горнодобывающей промышленности Гвинеи Абдулайе Магассуба, теперь появилась реальная надежда на реализацию этого важнейшего для страны проекта. Ранее основная проблема заключалась в том, что власти страны требовали, чтобы вывоз руды Simandou осуществлялся обязательно через национальную территорию, хотя дешевле и проще было бы транспортировать ее через соседнюю Либерию. Однако члены китайско-сингапурского консорциума в итоге согласились на это условие.



Согласно заявлению SMB-Winning, строительство первого этапа железной дороги будет осуществляться наполовину за счет акционерного капитала, а наполовину — за счет привлеченных кредитов. Ввод рудника в эксплуатацию запланирован на 2025 г.



