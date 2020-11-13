В октябре гарантированные выплаты ФГВФЛ составляли 155,5 миллиона

Сумма средств, выплаченная Фондом гарантирования вкладов физических лиц вкладчикам неплатежеспособных банков в октябре 2020 года, составляла 155,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В октябре гарантированные выплаты ФГВФЛ составляли 155,5 миллиона
Фото: capital.ua

Средства Фонда

По состоянию на 1 ноября 2020 года:

  • общая сумма аккумулированных средств — 15 777,1 млн грн;
  • поступило от регулярного сбора — 4 065,6 млн грн;
  • общая сумма возмещения, полученная вкладчиками — 347,0 млн грн.

Общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.12) равна 90 087,7 млн грн.

Ключевые решения Фонда за октябрь

В октябре 2020 года после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) о прекращении юридического лица завершена процедура ликвидации Кредитпромбанка и банка «Хрещатик».

С октября до момента внесения в ЕГР записи о прекращении юридического лица Фонд непосредственно осуществляет процедуру ликвидации банков «Надра» и «Богуслав».

Напомним

  • По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.
  • На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.

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