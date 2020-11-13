Энергоатом не хочет продавать э/энергию населению по льготному тарифу

Энергоатом не хочет продавать э/энергию населению по льготному тарифу

"Энергоатом" представил финансовый план на 2021 год, который предусматривает отмену специально возложенных на компанию обязательств (ПСО) по продаже электроэнергии для нужд населения.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан предусматривает продажу всего произведенного объема электроэнергии на рыночных сегментах и чистый доход от его реализации в объеме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн, или 67,3% больше прогнозного показателя на 2020 год.

Компания отмечает, что вследствие существенного увеличения доходов планирует получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA в размере 32,67 млрд грн, что почти втрое больше по сравнению с прогнозом на 2020 год.

Полученную прибыль компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

В "Энергоатоме" напомнили, что действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт-ч, рассматривался правительством как временный, и срок действия этого положения истекает 31 декабря 2020 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
Блок рекламы


Похожие новости
"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства
ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощиThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи
Стальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлениюСтальная отрасль США хочет надежных решений по восстановлению
U.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектовU.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектов
«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца
Правительство Испании хочет повысить налоги для богатыхПравительство Испании хочет повысить налоги для богатых
Индийская Essar хочет построить новый металлургический комбинат за 5 млрд долл.Индийская Essar хочет построить новый металлургический комбинат за 5 млрд долл.
МВФ хочет замедленного восстановления экономики в АзииМВФ хочет замедленного восстановления экономики в Азии
Глава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчанГлава ГНС Любченко хочет обложить налогом денежные переводы заробитчан
Сбербанк РоSSии хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грнСбербанк РоSSии хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости