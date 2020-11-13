Экспорт титаносодержащих руд из Украины обвалился на 71,7%

Экспорт титаносодержащих руд из Украины обвалился на 71,7%

Украинские предприятия в октябре сократили экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 71,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 24,4 тыс. т. В денежном выражении экспорт этого сырья упал на 58,5% – до 8,3 млн долл. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

В январе-октябре экспорт титаносодержащих руд сократился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 437,7 тыс. т. В денежном выражении показатель упал на 15,1%, до 107,4 млн долл.

Больше всего украинских титаносодержащих руд импортировала Чехия – 19,02%. На втором месте Мексика (17,01%), а на третьем РФ (11,83%).

Украина является одной из немногих стран, имеющих замкнутый цикл производства в титановой отрасли – от добычи титаносодержащих руд и их переработки до производства готовой продукции.

МинПром по материалам ГМК Центр

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