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2020-11-13
Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса
Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. Об этом говорится в доработанном законопроекте с поправками в Налоговый кодекс.
Фото: vesti.ua
Что предлагает законопроект
Среди прочих инициатив, которые предлагает законопроект:
- расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;
- обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют;
- облагать налогом автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время — 375 мин. зарплат).
- снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);
- повысить вдвое до 2029 года ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в воду.
При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.
Для кого мораторий не отменят
Согласно предложению, отмена моратория коснется не всех.
Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.
На кого распространяется мораторий
Ранее сообщалось
- Европейская бизнес ассоциация требует не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять во время пандемии.
- 9 сентября правительство утвердило План приоритетных действий на 2020 год, в котором зафиксировано продление моратория на проверки бизнеса еще на полгода.