Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. Об этом говорится в доработанном законопроекте с поправками в Налоговый кодекс.

Финкомитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса
Фото: vesti.ua

Что предлагает законопроект

Среди прочих инициатив, которые предлагает законопроект:

  • расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;
  • обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют;
  • облагать налогом автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время — 375 мин. зарплат).
  • снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);
  • повысить вдвое до 2029 года ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в воду.

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

Для кого мораторий не отменят

Согласно предложению, отмена моратория коснется не всех.

Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.

На кого распространяется мораторий

Ранее сообщалось

  • Европейская бизнес ассоциация требует не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять во время пандемии.
  • 9 сентября правительство утвердило План приоритетных действий на 2020 год, в котором зафиксировано продление моратория на проверки бизнеса еще на полгода.

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