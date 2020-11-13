Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты

В пятницу, 13 ноября, крупнейший банк Беларуси Беларусбанк открыл сервис по обмену криптовалют. Клиенты сервиса могут покупать и продавать цифровые деньги при помощи карт Visa, сообщает РБК.

Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты
Фото: belta.by

Что известно о запуске крипты

В банке назвали запуск обмена криптовалют одним из элементов реализации программы цифровой трансформации, которая была анонсирована несколько лет назад.

Пользоваться сервисом смогут граждане Беларуси и РоSSии. Сервис позволяет обменивать криптовалюты на белорусские рубли, доллары США и евро.

Что с легализацией

В Беларусии криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а граждане страны не только могут владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, такие действия не нужно декларировать.

Также в стране существует Парк высоких технологий (ПВТ), для его резидентов операции с криптовалютами не облагаются НДС и налогом на прибыль, физические лица не должны платить подоходный налог, в том числе и на майнинг. Сделки с цифровыми деньгами в Беларуссии не предполагают получения специальной лицензии.

Китай готовится к новациям

Как сообщал «Минфин», Пекинская финансовая инспекция и администрация района Тунчжоу сообщили о планах Народного банка Китая организовать в столице страны особую зону для тестирования цифровой валюты центрального банка — CBDC.

Запуск пилотного проекту в Пекине состоится после тестирования цифрового юаня в Шэньчжэне — мегаполисе провинции Гуандун, в ходе которого власть распределила 10 млн юаней (примерно $ 1,5 млн) в CBDC. Стоит отметить, что несмотря на то, что кампания прошла в соответствии с намеченным планом, многие пользователи скептически отнеслись к новому финансовому инструменту.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
Блок рекламы


Похожие новости
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
В начале ноября китайские металлурги увеличили выплавкуВ начале ноября китайские металлурги увеличили выплавку
Нацбанк: Украинцы стали меньше держать депозитов в госбанкахНацбанк: Украинцы стали меньше держать депозитов в госбанках
В 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУВ 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУ
За 9 месяцев банковский сектор получил на 22,2% меньше прибыли, чем в прошлом году — НБУЗа 9 месяцев банковский сектор получил на 22,2% меньше прибыли, чем в прошлом году — НБУ
Компании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный судКомпании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный суд
Кабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 годаКабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 года
Сбербанк вновь собирается уйти из УкраиныСбербанк вновь собирается уйти из Украины
Боголюбов подал иск об отмене докапитализации Приватбанка на 155 миллиардовБоголюбов подал иск об отмене докапитализации Приватбанка на 155 миллиардов
Верховный Суд вернул ПриватБанку право требования к Коломойскому на 7,5 млрд грнВерховный Суд вернул ПриватБанку право требования к Коломойскому на 7,5 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости