Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты

В пятницу, 13 ноября, крупнейший банк Беларуси Беларусбанк открыл сервис по обмену криптовалют. Клиенты сервиса могут покупать и продавать цифровые деньги при помощи карт Visa, сообщает РБК.

Фото: belta.by

Что известно о запуске крипты

В банке назвали запуск обмена криптовалют одним из элементов реализации программы цифровой трансформации, которая была анонсирована несколько лет назад.

Пользоваться сервисом смогут граждане Беларуси и РоSSии. Сервис позволяет обменивать криптовалюты на белорусские рубли, доллары США и евро.

Что с легализацией

В Беларусии криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а граждане страны не только могут владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, такие действия не нужно декларировать.

Также в стране существует Парк высоких технологий (ПВТ), для его резидентов операции с криптовалютами не облагаются НДС и налогом на прибыль, физические лица не должны платить подоходный налог, в том числе и на майнинг. Сделки с цифровыми деньгами в Беларуссии не предполагают получения специальной лицензии.

Китай готовится к новациям

Как сообщал «Минфин», Пекинская финансовая инспекция и администрация района Тунчжоу сообщили о планах Народного банка Китая организовать в столице страны особую зону для тестирования цифровой валюты центрального банка — CBDC.

Запуск пилотного проекту в Пекине состоится после тестирования цифрового юаня в Шэньчжэне — мегаполисе провинции Гуандун, в ходе которого власть распределила 10 млн юаней (примерно $ 1,5 млн) в CBDC. Стоит отметить, что несмотря на то, что кампания прошла в соответствии с намеченным планом, многие пользователи скептически отнеслись к новому финансовому инструменту.