Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты
В пятницу, 13 ноября, крупнейший банк Беларуси Беларусбанк открыл сервис по обмену криптовалют. Клиенты сервиса могут покупать и продавать цифровые деньги при помощи карт Visa, сообщает РБК.
Что известно о запуске крипты
В банке назвали запуск обмена криптовалют одним из элементов реализации программы цифровой трансформации, которая была анонсирована несколько лет назад.
Пользоваться сервисом смогут граждане Беларуси и РоSSии. Сервис позволяет обменивать криптовалюты на белорусские рубли, доллары США и евро.
Что с легализацией
В Беларусии криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а граждане страны не только могут владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, такие действия не нужно декларировать.
Также в стране существует Парк высоких технологий (ПВТ), для его резидентов операции с криптовалютами не облагаются НДС и налогом на прибыль, физические лица не должны платить подоходный налог, в том числе и на майнинг. Сделки с цифровыми деньгами в Беларуссии не предполагают получения специальной лицензии.
Китай готовится к новациям
Как сообщал «Минфин», Пекинская финансовая инспекция и администрация района Тунчжоу сообщили о планах Народного банка Китая организовать в столице страны особую зону для тестирования цифровой валюты центрального банка — CBDC.
Запуск пилотного проекту в Пекине состоится после тестирования цифрового юаня в Шэньчжэне — мегаполисе провинции Гуандун, в ходе которого власть распределила 10 млн юаней (примерно $ 1,5 млн) в CBDC. Стоит отметить, что несмотря на то, что кампания прошла в соответствии с намеченным планом, многие пользователи скептически отнеслись к новому финансовому инструменту.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».
В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.