ЕБРР даст Украине 200 млн евро на проверку месторождений

ЕБРР даст Украине 200 млн евро на проверку месторождений

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить Украине кредит в примерно 200 млн евро для верификации запасов месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной была бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", - сказал Д.Шмыгаль.

Премьер-министр также поздравил запуск Европейского альянса критического сырья: "Уверен, украинские стейкхолдеры присоединятся к деятельности Альянса и наладят взаимовыгодное сотрудничество с европейскими партнерами".

Д.Шмыгаль предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере: "Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки".

Украина также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальные запасы критического сырья.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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