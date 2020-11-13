Центробанк Казахстана запретил покупать доллары

Центральный банк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять источников, осведомленных в этом вопросе, передает Liga.net.

Центробанк Казахстана запретил покупать доллары
Фото: glavcom.ua

С чем это связано

Решение приостановить продажу доллара власти Казахстана приняли ради поддержания курса национальной валюты – тенге на фоне нефтяного спада в этом году.

Центробанк отклоняет или задерживает некоторые заявки на покупку долларов. Данные меры представляют собой одну из разновидностей интервенции. Это напрямую противоречит режиму плавающего валютного курса, которого ранее придерживались в Центральном банке.

Экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью.

В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.

Ситуация с курсом в стране

Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана. Страна переживает первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают аналитики.

Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу Центробанка обеспечить стабильность тенге.

Ранее сообщалось

  • Экономист Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета, предупреждает, что следующий год будет тяжелым для доллара.
  • Он не только видит растущие шансы на повторную рецессию, но считает, что его «безумная идея» о крахе доллара больше не выглядит такой уж безумной. «У нас есть данные, которые подтверждают гораздо более драматичную динамику как сбережений, так и текущих счетов, чем я ожидал», — заявил Роуч.

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