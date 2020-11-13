Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет

Доходы медиа-подразделения, содержащего сети National Geographic и ESPN, увеличились.

Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет
Фото: userserve-ak.last.fm

Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа американская Walt Disney Co. завершила четвертый квартал и весь 2020 финансовый год с чистым убытком.

Однако, скорректированный убыток и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, что вызвало повышение котировок акций компании на 3,3% на дополнительных торгах 12 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $ 710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $ 777 млн, или 43 цента на акцию, полученную в течение периода сравнения за прошлый год. Компания пошла "в минус" по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

Всего за 2020 финансовый год потери Disney составили $ 2,832 млрд, или $ 1,57 на акцию, против чистой прибыли в $ 10,425 млрд, или $ 6,26 на акцию, за предыдущий год.

Между тем доходы медиа-подразделения, содержащего в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличились на 11% и достигли $ 7,213 млрд, операционная прибыль - на 5%, до $ 1,864 млрд.

По данным FactSet, компания не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

"Это был год, непохожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.", - сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции.

Ранее сообщалось, что убытки ФК "Барселона" из-за коронавируса составили почти 100 млн евро.

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