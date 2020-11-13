Официально трудоустроенные получат компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, которые потеряют заработок из-за карантина выходного дня, в случае если сотрудники работают официально. Об этом в эфире телеканала «Дом»
Что пообещали в правительстве
В Кабмине обещают выплачивать компенсации людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.
Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна, рассказал Немчинов.
По словам Немчинова, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.
«Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.
Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, — ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну», — отметил Немчинов.
Как ранее сообщалось, Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования «5-7-9»: предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные «каникулы».
Кому запретили работать в выходные
Кабинет Министров принял решение о введении на всей территории страны карантина «выходного дня» c 14 ноября по 30 ноября. Жесткий карантин будет действовать по всей стране с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Ранее сообщалось
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готово подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.
- В частности, речь идет о компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства. Благодаря этой программе весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест, напомнил премьер.
- Также вернут выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года.
- В ЕБА заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.