Официально трудоустроенные получат компенсации за карантин выходного дня — Кабмин

В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, которые потеряют заработок из-за карантина выходного дня, в случае если сотрудники работают официально. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает ЭП.

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Что пообещали в правительстве

В Кабмине обещают выплачивать компенсации людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна, рассказал Немчинов.

По словам Немчинова, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

«Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.

Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, — ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну», — отметил Немчинов.

Как ранее сообщалось, Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования «5-7-9»: предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные «каникулы».

Кому запретили работать в выходные

Кабинет Министров принял решение о введении на всей территории страны карантина «выходного дня» c 14 ноября по 30 ноября. Жесткий карантин будет действовать по всей стране с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки, и транспорт.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты, музеев, театров, а также проведение массовых мероприятий.

Также будет введен запрет на прием посетителей в ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

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