В начале ноября китайские металлурги увеличили выплавку

В течение первой декады месяца (1-10 ноября 2020 года) китайские металлургические предприятия выплавляли в среднем по 2,95 млн. тонн стали за сутки. Рост объёмов к предыдущей декаде (21-31 октября) - 22400 тонн или 0,8%, сообщает Мysteel Global.



Как ожидается, среднесуточное производство стали продолжит расти. Улучшение показателей объясняется восстановлением стального спроса в стране.



Данные Mysteel основаны на опросе 318 сталепроизводителей, 247 из них - с доменным производством, 71 - с электрометаллургическим.