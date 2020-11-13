Нацбанк: Украинцы стали меньше держать депозитов в госбанках

Доля государственных банков за квартал сократилась. Доля депозитов населения в госбанках уменьшилась на 0,5 п.п. — до 60,6%. Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора» НБУ.

Нацбанк: Украинцы стали меньше держать депозитов в госбанках
Фото: hromadske.ua

Как уменьшились активы и депозиты

Доля государственных банков (вместе с Приватбанком) за квартал сократилась:

  • В чистых активах по системе — на 0,7 в. п. до 53,5%
  • В депозитах населения — на 0,5 в. п. до 60,6%.

Прирост депозитов населения

В III квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль — сентябрь выросли всего на 1,2% (+ 27,1% г/г), что существенно ниже, чем во II квартале (10, 9% кв/кв).

Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% кв/кв (+ 5,3% г/г) в долларовом эквиваленте соответственно.

Планы государства по сокращению доли

Государство планирует сократить свою долю в банковском секторе и сделать государственные банки привлекательными для инвестиций. Согласно с Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора от 21 февраля 2018 года, доля государства должна уменьшиться в 2022 году до 24%.

Напомним

Самые высокие заработки по гривневым депозитам, по-прежнему обещают клиентам небольшие банки. Хотя максимальные ставки пока остаются неизменными: 12% годовых, если разместить гривну на 12 месяцев.

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