Cвоп-аукцион: НБУ удовлетворил одну заявку на 3,5 миллиарда

11 ноября Нацбанк провел очередной аукцион своп процентной ставки, удовлетворив заявку одного банка на 3,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Сколько банков участвовало

Заявки подавали 5 банков на 5,06 млрд грн. Средневзвешенная фиксированная ставка составила 6,81% (тогда как минимальная ставка в поданных заявках была 6,5%).

Предыстория

В августе Национальный банк на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки пяти банков на 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

15 июля НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.

НБУ на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн.

Что такое своп процентной ставки

В мае 2020 года регулятор утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменения стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.