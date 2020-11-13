Cвоп-аукцион: НБУ удовлетворил одну заявку на 3,5 миллиарда

11 ноября Нацбанк провел очередной аукцион своп процентной ставки, удовлетворив заявку одного банка на 3,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Cвоп-аукцион: НБУ удовлетворил одну заявку на 3,5 миллиарда
Фото: flickr.com

Сколько банков участвовало

Заявки подавали 5 банков на 5,06 млрд грн. Средневзвешенная фиксированная ставка составила 6,81% (тогда как минимальная ставка в поданных заявках была 6,5%).

Предыстория

В августе Национальный банк на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки пяти банков на 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

15 июля НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.

НБУ на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн.

Что такое своп процентной ставки

В мае 2020 года регулятор утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменения стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

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