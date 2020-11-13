В Кабмине уточнили ограничения карантина выходного дня: салонам красоты также запрещено работать

Однако разрешено производить ремонт компьютеров и других предметов личного потребления.

Кабинет министров Украины опубликовал обновленную инфографику об ограничениях карантина выходного дня, которые вступят в силу с 00 часов субботы и будут действовать до 00 часов понедельника.

Уточняется, что также запрещен прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, - салонами красоты, магазинами промтоваров и др. Инфографика обнародована на странице в Кабмина в Facebook.

Также запрещена следующая деятельность:

прием посетителей в заведениях общественного питания;

деятельность учреждений культуры и проведение массовых мероприятий;

деятельность спортивных залов, бассейнов;

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

Разрешена медицинская практика, работа банков, работа операторов почтовой связи, торговля продуктами питания, топливом, лекарствами, медизделиями, ветеринарными препаратами, кормами, если они занимают не менее 60% торговой площади.

Также разрешена деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, работа автозаправочных станций без зон питания и СТО.

Заведения общественного питания могут работать на доставку и вынос.

Фото: facebook.com/KabminUA

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.

12 ноября Кабинет министров обнародовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится "карантин выходного дня" до 30 ноября.