В Кабмине уточнили ограничения карантина выходного дня: салонам красоты также запрещено работать
Однако разрешено производить ремонт компьютеров и других предметов личного потребления.
Кабинет министров Украины опубликовал обновленную инфографику об ограничениях карантина выходного дня, которые вступят в силу с 00 часов субботы и будут действовать до 00 часов понедельника.
Уточняется, что также запрещен прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, - салонами красоты, магазинами промтоваров и др. Инфографика обнародована на странице в Кабмина в Facebook.
Также запрещена следующая деятельность:
- прием посетителей в заведениях общественного питания;
- деятельность учреждений культуры и проведение массовых мероприятий;
- деятельность спортивных залов, бассейнов;
- прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;
Разрешена медицинская практика, работа банков, работа операторов почтовой связи, торговля продуктами питания, топливом, лекарствами, медизделиями, ветеринарными препаратами, кормами, если они занимают не менее 60% торговой площади.
Также разрешена деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, работа автозаправочных станций без зон питания и СТО.
Заведения общественного питания могут работать на доставку и вынос.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.
Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.
12 ноября Кабинет министров обнародовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится "карантин выходного дня" до 30 ноября.