В 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУ

В 3-м квартале банковский сектор закрыл 293 отделения и уволил 1,7 тысяч сотрудников. Такие данные приводятся в ноябрьском Обзоре банковского сектора, обнародованном Нацбанком.

В 3-му квартале банки закрыли почти 300 отделений и уволили 1,7 тысяч сотрудников — НБУ
Фото: frankrg.com

Структура сектора

На конец 3-го квартала действующими или платежеспособными, было 74 банка.

Один банк был признан неплатежеспособным и ликвидирован.

Количество структурных подразделений банков, тыс. ед.

Доля госбанков, включая Приватбанк, сократилась за квартал в чистых активах на 0,7 в. п., до 53,5%, а в депозитах населения - на 0,5 в. п., до 60,6%.

Доля чистых активов крупнейших 20 банков выросла на 0,1 в. п. - до 92,1%.

Банковские учреждения

В 3-м квартале банки в целом закрыли 293 отделения. Больше всего отделений закрыл Ощадбанк (166 отделений) и ПриватБанк (83 банки). Одновременно было открыто 42 новых отделения.

В региональном разрезе наибольшее относительное сокращение произошло в Львовской и Одесской областях - соответственно 23 и 24 отделения.

Действующие структурные подразделения банков в отдельных регионах по состоянию на 01.10.20, ед./ед. на 100 тыс. населения

Персонал

Коронакризис до сих пор негативно влияет на занятость в банковском секторе. В 3-м квартале банки в целом уволили 1,7 тыс. человек. При этом больше всего сотрудников сократили банки с иностранным капиталом.

Списочная численность штатных сотрудников банков, тыс. ед.

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