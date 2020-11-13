За 9 месяцев банковский сектор получил на 22,2% меньше прибыли, чем в прошлом году — НБУ
В 3-м квартале банковский сектор получил на 22,2% меньше прибыли, чем за аналогичный период 2019 года. При этом 56,6% прибыли всего сектора составила прибыль Приватбанка. Такие данные
Эффективность работы сектора
Прибыль банков в 3-м квартале была в 1,8 раза выше прибыли во 2-м квартале, однако на 20,2% меньше, чем в 3-м квартале прошлого года - 13,8 млрд грн.
За девять месяцев 2020 года прибыль составила 37,6 млрд грн (-22.2% г/г).
Финансовый результат и рентабельность капитала банков
Убыточных банков было 12 (в первом полугодии - 16), операционно убыточных - 10.
Операционная эффективность ухудшилась: CIR (Cost-to-Income Ratio, или отношение операционных расходов к операционным доходам) в 3-м квартале была 54,7% против 47,4% в 3-м квартале 2019 года.
Операционные доходы и операционная эффективность банков
Операционный доход банков за 9 месяцев вырос на 7,8% г/г, операционные расходы - на 14,1% г/г, чистая операционная прибыль до формирования резервов - на 1,9% г/г.
Слагаемые операционного дохода банков за период, млрд грн
По сравнению со 2-м кварталом операционный доход сократился на 6,0%, хотя чистый процентный и комиссионный доход выросли. Это произошло из-за низкого результата переоценки индексированных ОВГЗ в госбанках.
Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние четыре года. После падения по итогам первого полугодия на 1,5% г/г чистый комиссионный доход восстановился к уровню аналогичного периода прошлого года (+ 0,01% г/г).
Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 4,2% г/г по сравнению с 3,9% г/г за первое полугодие 2020 года.
Отчисления в резервы сектора были в 2,5 раза выше, чем за девять месяцев 2019 года. Однако треть резервов была сформирована Приватбанком под юридические риски еще во 2-м квартале. Формирование резервов под клиентские кредиты в 3-м квартале было вдвое меньшим, чем в предыдущем.
Квартальные отчисления в резервы
Капитал сектора
Адекватность регулятивного капитала сектора оставалась существенно выше минимально необходимого уровня. Регулятивный капитал за 3-й квартал вырос на 4,9%, уставный капитал - на 1,5% (с начала года - на 19,2% и 2,1% соответственно).
Регулятивный капитал и норматив адекватности РК
Структура регулятивного капитала банков, млрд грн
Прогнозы
До сих пор кризис имел умеренно негативное влияние на операционную деятельность банковского сектора. В то же время отчисления в резервы выросли из-за снижения качества кредитного портфеля. Поэтому НБУ ожидает дальнейшего роста отчислений в резервы, однако на сегодня все еще сложно предоставить точные оценки возможных кредитных убытков банковского сектора в результате текущего кризиса. Достоверную оценку, вероятно, можно будет получить до конца текущего года, а иногда только в течение первого полугодия 2021 года.
Хотя учетная ставка НБУ остается неизменной, ожидается дальнейшее снижение ставок по кредитам, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан. В то же время ожидается постепенное восстановление чистого процентного и комиссионного дохода, в том числе благодаря возобновлению кредитования.