Компании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный суд

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного суда, согласно которому ряд положений по кредитным обязательствам пяти компаний Коломойского были признаны недействительными. Об этом говорится в решении Верховного суда, сообщает Finbalance.

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Решение суда

Верховный суд оставил в силе постановление Хозяйственного суда Киева от 24 октября 2018 года, которым суд отказывал компании в иске. Речь идет об иске компании ООО «Тех-Трейд-Инвест» к Приватбанку, ООО «Парктур», ООО «Скорзонера», ООО «Шелта», ООО «Аспект».

По кредитным договорам 2006-2016 годов они были должны Приватбанку 7,5 млрд грн.

Верховный суд пришел к выводу, что Северный апелляционный хозяйственный суд в своем решении не указывал, какие именно права компаний были нарушены, не аргументировал наличия реальности нарушения прав и интересов и оставил без внимания правовые последствия удовлетворения иска.

Также суд установил, что когда «Тех-Трейд-Инвест» вносил в уставной капитал ипотечное имущество, кредитные договора уже имели условия касательно выплаты заемщикам вознаграждения за пользование кредитом. В то же время право собственности на это имуществом уже было ограничено законным способом.

Согласно постановлению суда, эти условия были согласованы сторонами и компания была осведомлена на счет возможных последствий.

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