Компании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный суд
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отменил постановление Северного апелляционного суда, согласно которому ряд положений по кредитным обязательствам пяти компаний Коломойского были признаны недействительными. Об этом говорится в решении Верховного суда, сообщает Finbalance.
Решение суда
Верховный суд оставил в силе постановление Хозяйственного суда Киева от 24 октября 2018 года, которым суд отказывал компании в иске. Речь идет об иске компании ООО «Тех-Трейд-Инвест» к Приватбанку, ООО «Парктур», ООО «Скорзонера», ООО «Шелта», ООО «Аспект».
По кредитным договорам 2006-2016 годов они были должны Приватбанку 7,5 млрд грн.
Верховный суд пришел к выводу, что Северный апелляционный хозяйственный суд в своем решении не указывал, какие именно права компаний были нарушены, не аргументировал наличия реальности нарушения прав и интересов и оставил без внимания правовые последствия удовлетворения иска.
Также суд установил, что когда «Тех-Трейд-Инвест» вносил в уставной капитал ипотечное имущество, кредитные договора уже имели условия касательно выплаты заемщикам вознаграждения за пользование кредитом. В то же время право собственности на это имуществом уже было ограничено законным способом.
Согласно постановлению суда, эти условия были согласованы сторонами и компания была осведомлена на счет возможных последствий.
Предыстория
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1 апреля 2019 года суд арестовал активы компаний Скорзонера, Тех-Трейд-Инвест и др. в рамках уголовного производства о возможном выводе из Приватбанка 19 млрд грн рефинансирования.
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По данным госреестра, одним из учредителей Тех-Трейд-Инвест является компания Скорзонера, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
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13 ноября 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, против Приватбанка и признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, согласно которым эти компании должны Привату 7,5 млрд грн.
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16 октября Шестой апелляционный админсуд Киева возобновил дело об отмене национализации Приватбанка. Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.