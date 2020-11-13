Украинцы чаще всего жалуются на работу МФО — НБУ

В третьем квартале 2020 года НБУ получил 4295 письменных обращений по работе небанковских финансовых учреждений. Чаще всего — в 70% случаев — потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Украинцы чаще всего жалуются на работу МФО — НБУ
Фото: zn.uа

На кого жалуются чаще всего

  • Чаще всего — в 70% случаев — в письменных обращениях потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием (всего — 2965).

  • Остальные обращения касались страховых компаний (всего — 854 или 20%), кредитных союзов (396 обращений) и ломбардов (84 обращения).

Доля обращений по небанковским учреждениям с признаками нарушения прав потребителей составляла 54% (2325 обращений из 4295). Для финансовых компаний, которые выдают микрокредиты, доля обращений по признакам нарушения прав потребителей составляла 55% (1573 обращений из 2965), для страховых компаний — 42% (всего 363 обращения из 854), для кредитных союзов — 96% (389 обращений из 396).

Проблемные вопросы

Среди проблемных вопросов, связанных с работой небанковских учреждений:

  • непонимание клиентами правомерности онлайн-договоров
  • невозврат средств вкладчикам кредитных союзов
  • несправедливые условия договоров
  • жесткие методы взыскания просроченной задолженности.

Напомним

  • С 1 июля 2020 года НБУ, согласно закону о «сплите», стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг финансового сектора, а именно страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых компаний.


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