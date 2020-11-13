Кабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 года
Правительство определило основные направления деятельности государственного Ощадбанка на 2020-2024 годы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Министерство финансов.
Детали решения
Кабмин поддержал предложенный Минфином проект распоряжения «Об одобрении основных направлений деятельности АО «Государственный ощадный банк Украины» на 2020-2024 годы».
В распоряжении говорится, что Ощадбанк в своей деятельности будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ), с уменьшением доли государственных предприятий.
Что это даст
Одобрение основных направлений деятельности Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.
Предыстория
3 сентября Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации.
Специализации банков
- Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);
- Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
- Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;
- Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.
Что планируют реформировать
- внедрить стратегии для каждого госбанка;
- к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
- сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
- защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.
Напомним
- В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
- В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это «трансформацией».