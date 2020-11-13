Кабмин одобрил основные направления деятельности Ощадбанка до 2024 года

Правительство определило основные направления деятельности государственного Ощадбанка на 2020-2024 годы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Министерство финансов.

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Детали решения

Кабмин поддержал предложенный Минфином проект распоряжения «Об одобрении основных направлений деятельности АО «Государственный ощадный банк Украины» на 2020-2024 годы».

В распоряжении говорится, что Ощадбанк в своей деятельности будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ), с уменьшением доли государственных предприятий.

Что это даст

Одобрение основных направлений деятельности Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.

Предыстория

3 сентября Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации.

Специализации банков

Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);

Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;

Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;

Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Что планируют реформировать

внедрить стратегии для каждого госбанка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Напомним