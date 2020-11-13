LKAB сможет производить окатыши на биомасле

LKAB сможет производить окатыши на биомасле

Как сообщает International Mining, шведская компания LKAB заявила, что ее перерабатывающие предприятия достигли уровня, при котором окатыши могут производиться из 100% биомасла вместо угля и нефти.

Использование биотоплива вместо угля и нефти в процессе производства окатышей LKAB является необходимым шагом на пути к достижению цели HYBRIT: быть первым в мире, кто создаст цепочку добавленной стоимости для производства стали, не содержащей ископаемого топлива, и тем самым сократить выбросы углекислого газа в Швеции на 10%.

HYBRIT - это инициатива SSAB, LKAB и Vattenfall по созданию первой в мире цепочки создания стоимости для стали, не содержащей ископаемых углеводородов. Окатыши из железной руды, не содержащей ископаемых углеводородов, являются начальной стадией производственно-сбытовой цепочки после добычи и необходимым условием для получения стали, не содержащей ископаемых углеводородов, от производителей стали.

"Это исторический прорыв в производстве чугуна и стали, и мы невероятно гордимся тем, что стали первыми в мире", -  отмечает Маркус Петейеньеми, вице-президент по технологиям LKAB.

МинПром по материалам МеталлТорг

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