Мотор Сич отправляет работников в вынужденные отпуска

Мотор Сич отправляет работников в вынужденные отпуска

Руководство запорожского предприятия "Мотор Сич" отправило своих сотрудников вспомогательных цехов и тех, кто старше 60 лет, в простой на две недели: с 16 по 29 ноября. Работники получат 2/3 от оклада.

Свое решение на заводе мотивируют попыткой остановить распространение коронавирусной инфекции.

Предприятие при этом продолжает работать в бесперебойном режиме и с соблюдением всех санитарных норм.

Как известно, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение ходатайств адвокатов компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич" о снятии четырех арестов с акций предприятия. Суд назначил еще одно рассмотрение дела по существу на 7 декабря.

По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Юристы отмечают, что запреты акций ухудшают финансовое положение ПАО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, плачевное финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной увольнения с предприятия около 8 тыс. сотрудников.

Из-за сложившейся ситуации, в начале сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству уведомление о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.

МинПром по материалам Заноза

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