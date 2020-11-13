За 10 месяцев Сентравис произвел 14,92 тыс. тонн трубной продукции

За 10 месяцев Сентравис произвел 14,92 тыс. тонн трубной продукции

С января по октябрь 2020 года "Сентравис" произвел 14,92 тыс т трубной продукции, что на 13% меньше показателей за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба предприятия.

"По итогам года мы планируем выйти на показатель производства 17,5-17,6 тыс. тонн. Это будет меньше, чем в 2019 году, но в такой турбулентный год наша команда сумела достойно ответить на все глобальные вызовы", – отметил генеральный директор компании Юрий Атанасов.

По данным компании, с начала года украинский производитель бесшовных труб расширил географию поставок и увеличил свое присутствие в Австралии, Японии, Канаде, а также в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки.

В 2020 году "Сентравис" начал поставлять пайпинг для трубной обвязки и соединений на проект строительства новой атомной электростанции Hinkley Point C в Великобритании. Также компания заключила контракт на поставку труб для печей для британской Bousted International Heaters.

Как отметил Ю.Атанасов, в 2020 году компания инвестировала в модернизацию производства более 1,3 млн евро. При выполнении проектных заказов "Сентравис" внедрила ряд инновационных решений. Например, технологи термической обработки светлого отжига мартенситных и мартенсито-ферритных марок стальных труб длиной до 26 метров, запустила на рынок новые продукты, которые позволяют снижать вес готового изделия на 40%, а это в свою очередь снижает выбросы в атмосферу за счет меньшого потребления топлива.

МинПром


МинПром по материалам uaprom.info

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