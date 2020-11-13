Легендарный ночной клуб Киева Bingo прекратил существование
Легендарный ночной клуб Киева Bingo прекратил существование. Помещение, в котором находился клуб, поменяло владельца и направление деятельности. Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены.
Об этом
“Уважаемые меломаны! К большому сожалению, Бинго закрывается и прекращает свое существование. Помещение, в котором мы работали, меняет владельца и направление деятельности. Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни. Большим и малым группам за энергетику и драйв. Промоутерам и организаторам за яркие события и концерты, которые мы не забудем никогда. Благодарной публике за аплодисменты и любовь к живой музыке”, – говорится в сообщении.
Владельцы клуба надеются, что концертная индустрия как можно быстрее возродится после кризиса и в Киеве появятся новые достойные площадки.
Отмечается, что запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы уже этим занимаются, несмотря на то, что некоторые и так оказались “под запретом” из-за “карантина выходного дня”.
Как сообщала
Напомним, 11 ноября в Киеве около здания Кабинета министров собрались предприниматели на акцию протеста. Представители ресторанного бизнеса протестовали против введения так называемого карантина выходного дня.
Фото: Facebook