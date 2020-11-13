Легендарный ночной клуб Киева Bingo прекратил существование. Помещение, в котором находился клуб, поменяло владельца и направление деятельности. Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены.

Об этом KV стало известно из сообщения клуба в Facebook.

“Уважаемые меломаны! К большому сожалению, Бинго закрывается и прекращает свое существование. Помещение, в котором мы работали, меняет владельца и направление деятельности. Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни. Большим и малым группам за энергетику и драйв. Промоутерам и организаторам за яркие события и концерты, которые мы не забудем никогда. Благодарной публике за аплодисменты и любовь к живой музыке”, – говорится в сообщении.

Владельцы клуба надеются, что концертная индустрия как можно быстрее возродится после кризиса и в Киеве появятся новые достойные площадки.

Отмечается, что запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы уже этим занимаются, несмотря на то, что некоторые и так оказались “под запретом” из-за “карантина выходного дня”.

Как сообщала KV , Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.

Напомним, 11 ноября в Киеве около здания Кабинета министров собрались предприниматели на акцию протеста. Представители ресторанного бизнеса протестовали против введения так называемого карантина выходного дня.

Фото: Facebook