НАПК предупредило об угрозе монополии на рынке табака Украины

Механизм правового регулирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, который должен быть введен в Украине, является несовершенным.

Законопроект, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на этом рынке.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Речь идет о законопроекте 2719 от 11 января 2020 года, антикоррупционную экспертизу которого провели в НАПК. По ее результатам установлено, что механизм правового регулирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, который должен быть введен в Украине, является несовершенным и может привести к образованию монополии определенных компаний на рынке табачных изделий.

"Антикоррупционная экспертиза проекта закона обнаружила, что документ не определяет порядок создания и финансирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, а также субъектов, на которых возложено обеспечение ее функционирования. Зато определение такого порядка делегировано Кабинету Министров Украины", - говорится в сообщении .

Отмечается, что постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта" национальный оператор на рынке табачных изделий "утверждает порядок реализации экспериментального проекта, что, среди прочего, определяет критерии, которым должен соответствовать национальный оператор на рынке табачных изделий.

"Сейчас на рынке табачных изделий в Украине существует только одна компания, которая потенциально может соответствовать определенным критериям", - сообщили в агентстве.

НАПК предоставило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выводы антикоррупционной экспертизы и рекомендации для устранения коррупциогенных факторов для учета в окончательной редакции проекту закона.

Ранее в НАПК заявили, что механизмы антикоррупционной ответственности и подотчетности власти остаются заблокированными.

Такая ситуация сложилась после того, как 28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября было фактически ликвидировано.