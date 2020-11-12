За две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за отключения атомных блоков – ФРУ

За две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за отключения атомных блоков – ФРУ

Рост потребления электроэнергии с началом холодов привел к двукратному росту цены на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом сообщил президент Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Если 25 октября 1 МВт-ч стоил 862,75 грн, то на 12 ноября - уже 1643 грн. Так дорого электроэнергия в текущем году еще не стоила", - написал Р.Ильичев на своей странице в соцсети Facebook.

Он также обратил внимание на то, что 10 ноября доля ТЭС в производстве электроэнергии была выше доли АЭС, что случалось крайне редко. "В чем причина? Сейчас отключены от энергосистемы 5 из 15 энергоблоков на АЭС. А именно у атомной генерации дешевая энергия. С наступлением зимы спрос на электроэнергию продолжит расти, по прогнозам госкомпании "Укрэнерго". И если не запустить в работу простаивающие блоки атомных электростанций – электроэнергия продолжит дорожать", - считает он.

По мнению Р.Ильичева, в таком случае производство станет убыточным для целого ряда отраслей промышленности и его придется останавливать. "Таких ценовых и тарифных скачков никакой бизнес просто не выдержит! Это приведет к тому, что тысячи людей лишатся средств к существованию", - сказал он.

Президент ФРУ назвал происходящее стратегическим вопросом национальной безопасности и заявил о намерении требовать немедленной реакции правительства. "Федерация, представители промышленных предприятий надеются на выполнение правительством поручений президента Владимира Зеленского о неотложных мерах по урегулированию ситуации на энергорынке. Это прежде всего запуск простаивающих мощностей НАЭК "Энергоатом". Он увеличит долю атомной генерации в общем энергобалансе и стабилизирует цены на рынке электроэнергии Украины. Потенциал производства НАЭК "Энергоатом" составляет около 95 млрд. КВт * ч в год, однако в энергетическом балансе на 2021г. почему-то запланировано сгенерировать только 75,2 млрд. КВт*ч", - подчеркнул Р.Ильичев.



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