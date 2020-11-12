КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком

КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком

Киевская горгосадминистрация (КГГА) установила усредненную норму аренды жилья одним человеком. Она составила 733,37 гривен.

Об этом KV стало известно из распоряжения №1765 от 5 ноября 2020 года, подписанного мэром Киева Виталием Кличко.

В распоряжении отмечается, что в соответствии с “Порядком определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте”, в городе Киеве эта величина на одного человека за период июль – сентябрь 2020 года утверждена в размере 733,37 гривен.

Отмечается. что столичным райгосадминистрациям рекомендуется использовать эту цифру при реализации прав граждан при постановке на  квартирный учет и получения жилья из жилфонда социального назначения.

Напомним, запланированные на конец ноября 2020 года общественные слушания по проекту нового Генплана Киева, похоже, нужны лишь “для галочки”, чтобы утвердить документ, который не выдерживает никакой критики. По словам экспертов, в проекте Генплана от КО “Киевгенплан” содержится множество устаревшей, противоречивой и не соответствующей требованиям законодательства информации, а цель его принятия – не допустить в столице снижения темпов коммерческого строительства на фоне полного упадка инфраструктуры. 

Фото: открытые источники

КиевVласть


Оксана Олейникова, КиевВласть

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