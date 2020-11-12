Киевская горгосадминистрация (КГГА) установила усредненную норму аренды жилья одним человеком. Она составила 733,37 гривен.

Об этом KV стало известно из распоряжения №1765 от 5 ноября 2020 года, подписанного мэром Киева Виталием Кличко .

В распоряжении отмечается, что в соответствии с “Порядком определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте”, в городе Киеве эта величина на одного человека за период июль – сентябрь 2020 года утверждена в размере 733,37 гривен.

Отмечается. что столичным райгосадминистрациям рекомендуется использовать эту цифру при реализации прав граждан при постановке на квартирный учет и получения жилья из жилфонда социального назначения.

Напомним, запланированные на конец ноября 2020 года общественные слушания по проекту нового Генплана Киева , похоже, нужны лишь “для галочки”, чтобы утвердить документ, который не выдерживает никакой критики. По словам экспертов, в проекте Генплана от КО “Киевгенплан” содержится множество устаревшей, противоречивой и не соответствующей требованиям законодательства информации, а цель его принятия – не допустить в столице снижения темпов коммерческого строительства на фоне полного упадка инфраструктуры.

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