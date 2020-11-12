Одесский припортовый завод и Государственная продовольственно-зерновая корпорация получили новых руководителей

Кабинет министров назначил Николая Парсентьева исполняющим обязанности главы правления-директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".

Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра Дениса Шмыгаля на сайте Кабмина.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности главы правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод"", - говорится в документе.

Николай Парсентьев в 2005 году был заместителем руководителя предприятия "Лисичанскнефтеоргсинтез", которое эксплуатировало Лисичанский НПЗ. С сентября 2010 года по сентябрь 2015 года он был главой ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" - совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийского "Газпрома". До этого был коммерческим директором "Укртрансгаза".

Парсентьев сменил на посту Николая Синицу, который был назначен 24 января.

Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации. За год работы ОПЗ было произведено более 796 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака.

Еще одним распоряжением Кабмин назначил и.о. главы правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Андрея Власенко.

"Согласиться с предложением Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о временном возложении исполнения обязанностей главы правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на заместителя главы правления указанного общества Власенко Андрея Владимировича", - говорится в документе.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Напомним, в апреле и.о. главы ГПЗКУ Саймон Чернявский решил не участвовать в конкурсе на должность главы корпорации. Он заявил, что пришел в ГПЗКУ как член антикризисной команды, которой за 4 месяца удалось оценить реальное положение дел в компании и разработать план стабилизационных мер.