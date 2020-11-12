В Украине вырастет абонентская плата за газ

В Украине скоро пересчитают не только тарифы на природный газ, но и абонентскую плату. Это произойдет с 1 января 2021 года. Как объясняют в Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), абонентская плата в каждом регионе Украины рассчитывается отдельно. И формула такого расчета довольно сложная.



Так, каждый облгаз устанавливает свой тариф за кубометр доставки, считается также объем использованного газа за период с октября прошлого года по октябрь нынешнего.



Далее все это делится на 12 месяцев, а затем умножается на тариф облгаза. Что останется - и есть абонентская плата.



Однако до сих пор еще нет новых тарифов на газ, однако в НКРЭКУ прогнозируют, что в некоторых регионах рост может достигнуть 30%.



Эксперты также отмечают, что абонентская плата может расти, несмотря на падение цен на газ.



