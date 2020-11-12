Доля импортной стали в США составила 17%

Американский институт чугуна и стали (AISI) опубликовал новые данные по мониторингу импорта стали (SIMA) в США , которые сигнализируют о практически неизменном количестве заявок на импорт стали в октябре этого года.



По данным Министерства торговли США, в октябре 2020 года количество заявок на получение разрешений составило 1,643 млн тонн. Это почти не изменилось по сравнению с тоннами разрешений, зарегистрированными в предыдущем месяце. Следует отметить, что в сентябре этого года AISI зарегистрировала 1,642 млн тонн разрешений. По данным AISI, по сравнению с окончательным импортом в сентябре 2020 года в размере 1,256 млн чистых тонн, тоннаж разрешений на импорт стали в октябре 2020 года существенно вырос почти на 31%.



В октябре этого года тоннаж разрешений на импорт готовой стали составил 1,219 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в сентябре, в 1,167 млн тонн.



Наибольшее количество заявок на импорт готовой стали для офшорных стран в октябре было подано из Южной Кореи. Крупнейшими офшорными поставщиками в первые десять месяцев года были Южная Корея, Япония и Германия.



