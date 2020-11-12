"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства

В МВД пообещали тщательно проконтролировать, совпадают ли обещания руководства сети с действительностью.

Руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом Министров.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба сети.

"Мы уважаем позицию Кабинета Министров Украины и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, введенными Правительством для усиления карантина", - говорится в нем.

Сообщается, что "Эпицентр" получает много обращений с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня "по примеру соседней Польши , где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина".

"Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", - отмечают в компании.

Поэтому во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма. Также будет работать доставка еды из ресторанов сети.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заметил, что руководство "Эпицентра" приняло такое решение после разъяснений, полученных в МВД . Он добавил, что Национальная полиция тщательно проконтролирует, чтобы "заявления руководства сети «Эпицентр» совпали с их реальными действиями по предотвращению распространения эпидемии COVID-19".

Напомним, что в марте "Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин. Тогда руководство сети сослалось на "социальную миссию".

11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.