"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства

В МВД пообещали тщательно проконтролировать, совпадают ли обещания руководства сети с действительностью.

"Эпицентр" в выходные пообещал продавать только еду и лекарства
Фото: надано пресслужбою

Руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом Министров.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба сети.

"Мы уважаем позицию Кабинета Министров Украины и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, введенными Правительством для усиления карантина", - говорится в нем.

Сообщается, что "Эпицентр" получает много обращений с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня "по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина".

"Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", - отмечают в компании.

Поэтому во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма. Также будет работать доставка еды из ресторанов сети.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заметил, что руководство "Эпицентра" приняло такое решение после разъяснений, полученных в МВД. Он добавил, что Национальная полиция тщательно проконтролирует, чтобы "заявления руководства сети «Эпицентр» совпали с их реальными действиями по предотвращению распространения эпидемии COVID-19".

Напомним, что в марте "Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин. Тогда руководство сети сослалось на "социальную миссию".

11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассахНа Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах
Блок рекламы


Похожие новости
За выходные на заправках поророжал автогазЗа выходные на заправках поророжал автогаз
Импорт в Украину растет, но только в гривне — аналитикиИмпорт в Украину растет, но только в гривне — аналитики
Десять богатейших людей мира за день потеряли $17 миллиардов. Повезло только БезосуДесять богатейших людей мира за день потеряли $17 миллиардов. Повезло только Безосу
Thyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евроThyssenkrupp пока не готов продаваться Liberty Steel даже за 1 млрд евро
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
ArcelorMittal Europe пообещала зеленую сталь уже в этом годуArcelorMittal Europe пообещала зеленую сталь уже в этом году
Зеленский подписал закон, открывающий онлайн-торговлю лекарствамиЗеленский подписал закон, открывающий онлайн-торговлю лекарствами
Укрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ - НафтогазУкрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ - Нафтогаз
40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе40 тонн изъятых из обращения монет НБУ будет продавать на аукционе
Последние новости
Подгружаем последние новости