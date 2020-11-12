Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки

Индия отправила на экспорт рекордные объемы заготовки

По данным индийской компании SteelMint, в первой половине 2020/2021 финансового года (апрель-сентябрь) национальные металлургические компании отправили на экспорт около 4,70 млн т заготовки, что стало рекордным значением в истории отрасли.

В последние три года индийские компании ежегодно отправляли на экспорт порядка 2,0-2,5 млн т заготовки. Из них порядка 40-50% приходилось на Непал, остальные поставки распределялись по другим потребителям.

Рост в текущем финансовом году произошел благодаря Китаю. В апреле-сентябре китайские компании закупили 2,87 млн. т индийской заготовки. Вообще, в этот период на Китай пришлось 58% индийского экспорта стали.

Как прогнозируют индийские специалисты, во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) спрос со стороны Китая резко сократится. В связи с этим объем экспорта заготовки за полугодие составит порядка 1,8-2,0 млн т, а крупнейшим покупателем снова станет Непал.

Ведущим экспортером товарной заготовки в Индии является компания RINL. Традиционно она ежемесячно отправляет за рубеж 100-125 тыс. т данной продукции. Порядка 30-50 тыс. т продают на экспорт мелкие заводы с западного побережья страны, оснащенные, преимущественно, индукционными печами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассахНа Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах
Блок рекламы


Похожие новости
Китай сократил экспорт алюминияКитай сократил экспорт алюминия
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Турция сократила экспорт арматурыТурция сократила экспорт арматуры
Турция сокращает экспорт сталиТурция сокращает экспорт стали
Vale восстанавливает объемы добычи железной рудыVale восстанавливает объемы добычи железной руды
Япония сокращает экспорт сталиЯпония сокращает экспорт стали
Экономика США выросла на рекордные 33,1%Экономика США выросла на рекордные 33,1%
Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%Из-за карантина объемы прямых иностранных инвестиций в мире упали на 49%
Китай сокращает экспорт нержавейкиКитай сокращает экспорт нержавейки
Корейская меткомпания Posco отправила пшеницу со своего терминала в НиколаевеКорейская меткомпания Posco отправила пшеницу со своего терминала в Николаеве
Последние новости
Подгружаем последние новости