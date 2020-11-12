Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус

Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус

За 7 месяцев текущего года (20 марта-21 октября 2020 года) металлургические предприятия Ирана выплавили 13,164 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 8%, сообщает Tehran Times.

В течение седьмого месяца (22 сентября-21 октября) выплавка стали в Иране составила 1,921 млн. тонн.

Согласно статистике WSA, по итогам 2019 года металлурги Ирана выплавили 31,9 млн. тонн стали, 2018 - 24 млн. тонн. К 2025 году страна планирует нарастить мощности до 55 млн. тонн стали в год, из которых на экспорт будет ежегодно отгружаться по 10-15 млн. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассахНа Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах
Блок рекламы


Похожие новости
В Иране обнаружили 500 млн тонн запасов медиВ Иране обнаружили 500 млн тонн запасов меди
Китай закупает стали меньше, чем продаетКитай закупает стали меньше, чем продает
Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результатыVoestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты
BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой сталиBHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали
Ассоциация звероводов заверила, что в Украине у норок нет коронавирусаАссоциация звероводов заверила, что в Украине у норок нет коронавируса
В конце октября китайские металлурги снизили выплавку сталиВ конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали
АрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугунаАрселорМиттал Кривой Рог сократил выплавку стали и чугуна
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
В сентябре Китай снова стал нетто-импортером сталиВ сентябре Китай снова стал нетто-импортером стали
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Последние новости
Подгружаем последние новости