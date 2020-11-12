Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус

За 7 месяцев текущего года (20 марта-21 октября 2020 года) металлургические предприятия Ирана выплавили 13,164 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 8%, сообщает Tehran Times.



В течение седьмого месяца (22 сентября-21 октября) выплавка стали в Иране составила 1,921 млн. тонн.



Согласно статистике WSA, по итогам 2019 года металлурги Ирана выплавили 31,9 млн. тонн стали, 2018 - 24 млн. тонн. К 2025 году страна планирует нарастить мощности до 55 млн. тонн стали в год, из которых на экспорт будет ежегодно отгружаться по 10-15 млн. тонн.