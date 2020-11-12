Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен

Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен

Киевские таможенники выявили в Международном аэропорту “Борисполь” 18-летнюю студентку одного из столичных колледжей, которая пыталась ввезти в Украину значительную сумму валюты. При этом девушка решила пройти таможенный контроль, не декларируя эти деньги.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Киевской таможни в соцсети Фейсбук.

Девушка прибыла в международный аэропорт “Борисполь” регулярным рейсом сообщением “Дубаи-Киев”.

“При прохождении таможенного контроля “зеленый коридор”, который пассажирка выбрала как свидетельство отсутствия у нее предметов, обращение которых запрещен или ограничен для перемещения через таможенную границу Украины, в ходе выборочного таможенного контроля у нее было обнаружено валюту в сумме 78 700 долларов”, – сказано в сообщении.

В таможне уточнили, что валюта, купюрами по 100 долларов, преимущественно вся в банковских пачках по 10 тыс. долларов, находилась в разных отделениях ее сумочки, ручной клади и дорожного чемодана.

Студентка сообщила таможенникам, что валюта принадлежит лично ей.

В результате сотрудники таможни пропустили разрешенную норму в эквиваленте до 10 000 евро, а остальную валюту, на сумму 1,881 млн гривен, изъяли по протоколу.

Напомним, в “Борисполе” у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26. Мужчина прилетел в “Борисполь” из Стамбула. Мужчина заявил, что является членом экипажа борта Ан-26, а указанные приборы привез в Украину из Мали на ремонт.

Фото: фейсбук Киевской таможни


Александр Кравченко, КиевВласть

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