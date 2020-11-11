US Steel перезапустит рудник Keetac в декабре

Как сообщает Yieh.com, компания US Steel планирует перезапустить свой рудник по добыче железной руды Keetac и завод по производству окатышей в Киватине, штат Миннесота, в середине декабря.



Компания сообщила, что в связи с повышенным спросом со стороны сталелитейных заводов, чтобы обеспечить достаточное предложение железной руды в различных местах, она решила возобновить производство.



В то же время он также будет сотрудничать с United Steelworkers (USW), чтобы отозвать сотрудников, которые были уволены во время простоя завода в мае из-за приостановки эпидемии. Ожидалось, что будет около 400 вакансий.



