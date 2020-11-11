US Steel перезапустит рудник Keetac в декабре

US Steel перезапустит рудник Keetac в декабре

Как сообщает Yieh.com, компания US Steel планирует перезапустить свой рудник по добыче железной руды Keetac и завод по производству окатышей в Киватине, штат Миннесота, в середине декабря.

Компания сообщила, что в связи с повышенным спросом со стороны сталелитейных заводов, чтобы обеспечить достаточное предложение железной руды в различных местах, она решила возобновить производство.

В то же время он также будет сотрудничать с United Steelworkers (USW), чтобы отозвать сотрудников, которые были уволены во время простоя завода в мае из-за приостановки эпидемии. Ожидалось, что будет около 400 вакансий.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардовКомпания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
Блок рекламы


Похожие новости
Sumitomo возобновит эксплуатацию никелевого рудника на МадагаскареSumitomo возобновит эксплуатацию никелевого рудника на Мадагаскаре
JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%JFE Steel за 10 лет сократит выбросы СО2 на 20%
Tata Steel заявила о 100% загрузке мощностей в ИндииTata Steel заявила о 100% загрузке мощностей в Индии
Самый большой рудник розовых алмазов прекратил существованиеСамый большой рудник розовых алмазов прекратил существование
U.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектовU.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектов
Tata Steel успешно перевела множество сотрудников на удаленкуTata Steel успешно перевела множество сотрудников на удаленку
US Steel заявила об улучшении ситуации и запуске завода KeetacUS Steel заявила об улучшении ситуации и запуске завода Keetac
Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавирусаФилиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса
Корейская Hyundai Steel модернизирует доменную печь вместе с Danieli CorusКорейская Hyundai Steel модернизирует доменную печь вместе с Danieli Corus
Американская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в АлабамеАмериканская U.S. Steel запустила первую электродуговую печь в Алабаме
Последние новости
Подгружаем последние новости