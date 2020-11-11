СБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудования

В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования более чем на 3 млн грн.

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в нанесении миллионных убытков бюджету города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 млн гривен для закупки дорогостоящего диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что так бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.

За совершенную служебную халатность, приведшую к большим государственным убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без него.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области. За время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен.