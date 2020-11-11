Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности “дома-монстра на Подоле”

Окружной административный суд Киева 4 ноября обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать ООО “Патели Лизинг” сертификат готовности на объект. Речь идет о введении в эксплуатацию жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом на ул. Нижний Вал, 27-29. Из-за несуразной архитектуры киевляне называют его “домом-монстром на Подоле”.

Об этом KV стало известно из материала издания “Наші гроші” со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что после отказа ГАСИ выдать сертификат готовности объекта, застройщик – компания “Патели Лизинг” обратилась в суд.

По мнению фирмы, она провела все законодательно предусмотренные действия для получения сертификата готовности объекта, в то время как ГАСИ настаивает на том, что фирма не допустила инспекторов к осмотру дома дома и была лишена возможности осуществить процедурные моменты по проверке документов. Также ГАСИ сообщила, что не могла провести проверку соответствия объекта проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

Рассмотрев материалы дела, суд указал, что в своем отказе ГАСИ в числе прочих причин сослалась на пункт "не предоставлено документов, необходимых для принятия решения”, однако не обосновала, какие конкретно документы не были предоставлены.

“Анализ приведенных норм закона позволяет сделать вывод, что единственным законодательно значимым документом, необходимым для принятия ГАСИ решения о выдаче сертификата является Акт готовности объекта к эксплуатации”, – сказано в решении суда.

Суд отметил, что застройщик такой Акт предоставил вместе с заявлением и он полностью соответствует требованиям, установленным для данного вида документа.

Кроме того, суд отметил, что представители ГАСИ не предоставили каких-либо фото или видеоматериалов, подтверждающих недопуск на объект.

В результате, суд отменил решение ГАСИ об отказе в выдаче сертификата готовности от 13 августа 2020 г. и обязал ГАСИ выдать застройщику сертификат готовности дома к эксплуатации и внести соответствующие сведения в госреестр.

Напомним, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) 13 августа 2020 года отказала ООО “Патели Лизинг” в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева , который киевляне окрестили “домом-монстром на Подоле”.

Ранее KV сообщала, что история с указанным строительством началась в 2005 году, когда Киевом правил Александр Омельченко. Киевсоветом тогда было принято решение №843/3418 от 18 июля 2005 года "О передаче земельного участка ООО “Патели Лизинг” для строительства жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева” (кадастровый номер 8000000000:85:417:0036, площадь 3549 кв. м).

28 декабря 2010 года решением Киевсовета №524/5336 договор аренды был продлен. Мэром тогда еще был Леонид Черновецкий, но главой Киевской горгосадминистрации (КГГА) уже трудился Александр Попов. Тогда ООО "Патели Лизинг", похоже, и умудрилось ”скорректировать” свой проект строительства до 13 этажей.

Все это привело к тому, что новострой начал диссонировать с архитектурно-строительным ансамблем Подола, из-за чего общественность и СМИ прозвали здание на углу Нижнего Вала и Константиновской “Монстром на Подоле”. Одновременно, на сайтах по продаже недвижимости начали появляться объявления о том, что тут возводится ЖК “Подол Престиж”.

В конце 2014 года Киевсовет обратился в хозяйственный суд Киева с иском к ООО “Патели лизинг”, требуя снести самовольно осуществленную надстройку на спорном объекте строительства.

22 сентября 2015 года земельная комиссия Киевсовета постановила демонтировать незаконные этажи. 17 декабря 2015 года Киевсовет отказал ООО “Патели лизинг” в возобновлении договора аренды земельного участка. 8 июня 2016 года Высший хозсуд Украины (ВХСУ) подтвердил решение Хозсуда Киева о запрете застройщику ООО “Патели лизинг” осуществлять действия по вводу в эксплуатацию здания, регистрации и продаже его помещений.

Согласно выводам комплексной судебной строительно-технической экспертизы от 25 июля 2017 года, который составил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, построенное на ул. Нижний Вал, 27-29 здание не соответствует правилам строительства в пределах исторического ареала Киева и соответствующих охранных зонах, значительно превышает высоту рядом существующей застройки (до 4-х этажей) и негативно влияет на устойчивый характер исторической застройки заповедника, перекрывает существующие видовые оси вдоль ул. Сагайдачного, ул. Нижнего и Верхнего Валов и исторической панорамы Подола, что является частью историко-культурного наследия.

По данным “Наші гроші”, собственниками ООО “Патели Лизинг” является Федора Патели из Киева и Олег Токарь из Днепра. Руководителем фирмы является Андрей Рокицкий.

Напомним, что Верховный суд Украины открыл кассационное производство по кассационной жалобе Киевского городского совета на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о закрытии производства по делу о строительстве так называемого “монстра на Подоле”.

Ранее KV сообщала, что компания “Патели Лизинг”, являющаяся застройщиком так называемого “дома-монстра” на ул. Нижний Вал, 27-29 на столичном Подоле, заявляла о намерении обжаловать решение Хозяйственного суда Киева о сносе верхних этажей здания. Также в компании заявляли, что не намерены выполнять это решение.

Ранее KV сообщала, в мае 2019 года Шестой апелляционный административный суд отказал Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в удовлетворении требований по аннулированию разрешения на строительство и признанию незаконными документов на выполнение подготовительных и строительных работ.