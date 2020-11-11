В октябре цена квадратного метра жилья на первичке снизилась на 5%

По итогам октября медианная цена на первичном рынке недвижимости Киева составляла $1048 кв. м. Основное давление на рынок оказало снижение курса гривны к доллару. Таковы результаты исследования рынка первичной недвижимости Киева , которое провели аналитики портала поиска недвижимости Address.ua.

Фото: zak-kor.net

Цены на столичную недвижимость

В октябре медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла $1 048 кв. м, что на 5% ниже значения в прошлом месяце.

Данный показатель в категории однокомнатных квартир в октябре снизился в цене на 7%, и составил $1 049 кв. м.

Цена двухкомнатных — $974 кв.м, что на 4% ниже, чем в сентябре 2020 года. Медианная цена трехкомнатных квартир составила $1 174 кв. м, что на 4% меньше значения в прошлом месяце.

Цены по районам

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район – $2663 кв. м. На втором месте Шевченковский район, где медианная цена составила $1296 кв.м. Цена в Подольском и Оболонском районах в октябре составила $1245 кв.м. и $1029 кв. м соответственно.

Минимальная цена – $772 кв. м зафиксирована в Соломенском районе.

Спрос на столичную недвижимость

В октябре наивысшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до $30 тыс. с долей запросов 34,8%. На втором месте находилось жилье в диапазоне от $50 тыс. до $70 тыс.

Спрос на жилье с ценой $30-50 тыс. в октябре составил 24,5% запросов к базе данных портала.

Спрос на двухкомнатные квартиры был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 46,9%.

35,6% запросов пользователей портала были сосредоточены в категории 1-комнатных. Трехкомнатными квартирами в октябре 2020 года интересовались 16,2% потенциальных покупателей.

Что влияло на рынок и спрос в октябре

Основное давление на рынок оказало снижение курса гривны к доллару (на 3,3% за сентябрь и октябрь). При этом, неплохие результаты продаж в сентябре (обусловленные конвертацией свободной гривны в недвижимость) сменились резким падением спроса и общего объема выручки в октябре для большинства игроков рынка.

Под влиянием негативного рыночного тренда основной удар пришелся на 1-к квартиры, медианная цена которых за месяц снизилась на 7%.

Аналогичный показатель для 2-к и 3-к квартир составил -4%.

С точки зрения бюджета незначительно вырос интерес к категории $30-50 тыс. которая с начала года перестала быть лидирующей по количеству запросов и уступила первые места соседним категориям.

Развитие ситуации до конца года на сегодня зависит от нескольких факторов, в том числе эпидемиологической и, соответственно, экономической ситуации, считает эксперт Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Напомним