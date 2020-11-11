Сбербанк вновь собирается уйти из Украины
РоSSийский Сбербанк планирует провести серьезную модификацию своей деятельности в Европе и сохраняет планы по выходу с рынка Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф,
«Мы не планируем расширение нашей международной деятельности, планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе, и надеюсь, оставим в наших планах выход с рынка Украины», — заявил он.
В РоSSии Сбербанк будет нацелен на расширение в области e-commerce.
История с продажей
12 мая 2020 года стало известно, что РоSSия незаконно сменила владельца украинской дочки Сбербанка, не уведомив Нацбанк Украины. Эксперты рынка утверждают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к продаже дочери Сбербанка в Украине.
Среди потенциальных покупателей Сбербанка звучало имя Сергея Троня, который ранее планировал купить Проминвестбанк.
Тронь
23 апреля 2020 года Нацбанку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акция Сбербанка РоSSии Министерству финансов РФ.
Соответственно, в акционерном обществе «Сбербанк» сменился владелец.
В нарушение требований законодательства новый конечный собственник не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в Сбербанке о намерении такого приобретения. Также владелец не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
Как отреагировал Нацбанк
Национальный банк направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку РоSSии с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.
Напомним
Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2017 году ввела санкции против роSSийских банков, чтобы заставить их продать Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ВиЕс Банк, БМ Банк.
Санкции ежегодно продолжались.
В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe — банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы.
Летом 2017 года Сбербанк продал свою «дочку» в Словакии.