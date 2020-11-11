РоSSийский Сбербанк планирует провести серьезную модификацию своей деятельности в Европе и сохраняет планы по выходу с рынка Украины. Об этом заявил глава банка Герман Греф, пишут «Ведомости».

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«Мы не планируем расширение нашей международной деятельности, планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе, и надеюсь, оставим в наших планах выход с рынка Украины», — заявил он.

В РоSSии Сбербанк будет нацелен на расширение в области e-commerce.

История с продажей

12 мая 2020 года стало известно, что РоSSия незаконно сменила владельца украинской дочки Сбербанка, не уведомив Нацбанк Украины. Эксперты рынка утверждают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к продаже дочери Сбербанка в Украине.

Среди потенциальных покупателей Сбербанка звучало имя Сергея Троня, который ранее планировал купить Проминвестбанк.

Тронь подтвердил намерение в ближайшем будущем приобрести банк в Украине, однако отказался называть название банка.

23 апреля 2020 года Нацбанку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акция Сбербанка РоSSии Министерству финансов РФ .

Соответственно, в акционерном обществе «Сбербанк» сменился владелец.

В нарушение требований законодательства новый конечный собственник не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в Сбербанке о намерении такого приобретения. Также владелец не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Как отреагировал Нацбанк

Национальный банк направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку РоSSии с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2017 году ввела санкции против роSSийских банков, чтобы заставить их продать Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ВиЕс Банк, БМ Банк.

Санкции ежегодно продолжались.

В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe — банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

Летом 2017 года Сбербанк продал свою «дочку» в Словакии.