Тренд на деурбанизацию. Concorde Capital инвестирует $25 миллионов в недвижимость под Киевом

Инвестиционная компания Concorde Capital вложит более $25 млн в реализацию трех проектов недвижимости под Киевом. Общая сумма инвестиций превысит $60-65 млн. Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина основатель Concorde Capital Игорь Мазепа.

Тренд на деурбанизацию. Concorde Capital инвестирует $25 миллионов в недвижимость под Киевом
Фото: inventure.com.ua

Во что инвестируют

«Раньше основная ставка была на рост потребления, поэтому мы инвестировали в производство картона и цемента. Сейчас мы ставим на деурбанизацию и загородную недвижимость. На выходе еще как минимум три проекта, аналогичных по масштабу Goodlife Park и Shelest», – рассказал Мазепа.

Группа инвестирует порядка $10 миллионов в проект коттеджного поселка Shelest, расположенного рядом с загородным комплексом Shelest в Вышгородском районе Киевской области. Площадь жилья в проекте составит 10 000 кв. м. Инвестиции в проект отеля составляют $15 миллионов.

Стартовало также строительство второй очереди в коттеджном городке Goodlife Park. Проектом предусмотрено 30 коттеджей и дополнительная инфраструктура. По словам Игоря Мазепы, общая сумма инвестиций в Goodlife Park составляет $35 миллионов.

«Помимо этого, рассматриваем пару аналогичных проектов в других направлениях, и для них будем искать соинвесторов. Соответственно, ожидаем приличный возврат инвестиций», – добавил он.

Спрос на загородную недвижимость вырос

Как объяснил Игорь Мазепа, тренд на деурбанизацию и карантинные ограничения значительно повысили спрос на загородную недвижимость, что стимулировало рост арендных ставок и цен.

«Мы наблюдаем „бум“ на рынке загородной недвижимости: арендные ставки выросли в полтора раза, особенно в сегменте премиум, есть случаи, когда в два раза. И это, конечно же, влияет на продажи новой загородной недвижимости. Если арендные ставки растут, то цены на недвижимость тоже растут. А вместе с этим растет и покупательская активность – это то, что мы видим последние девять месяцев», — рассказал Мазепа.

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  • В Украине хотят изменить налог на недвижимость. Его планируют считать не от площади жилья, а от его стоимости. Об этом рассказал в интервью «Минфину» министр финансов Сергей Марченко.

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