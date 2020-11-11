В США осудили украинца за мошенничество на $10 миллионов во время работы в Microsoft

На полученные мошенническим способом деньги мужчина приобрел дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тыс.

В США осудили украинца за мошенничество на $10 миллионов во время работы в Microsoft
Фото: sockraina.com

В США окружной суд Сиэтла приговорил бывшего сотрудника компании Microsoft - 26-летнего украинца Владимира Квашука к девяти годам заключения за мошенничество в размере 10 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

В Минюсте США сообщили, что мужчину осудили за 18 федеральных преступлений. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.

Следствие установило, что он украл у компании более 10 млн долларов в цифровом эквиваленте.

Владимир Квашук проживает в городе Рентоне, штат Вашингтон, он работал в Microsoft почти два года - с августа 2016-го до июня 2018 года.

Согласно материалам дела и показаниям в ходе судебного разбирательства, Квашук участвовал в тестировании интернет-платформы розничных продаж корпорации и использовал этот доступ для мошенничества, в частности с подарочными карточками.

Всего за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было перечислено около 2,8 миллиона долларов в биткоинах. Затем он подал поддельные формы налоговой декларации, утверждая, что криптовалюта была подарком от родственника. На полученные мошенническим способом деньги Квашук приобрел дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тыс.

Напомним, в 2016 году суд в американском штате Пенсильвания приговорил 24-летнего гражданина Украины Артура Самарина к двум месяцам лишения свободы за подделку паспорта и карты социального страхования, с которыми молодой человек прожил в стране четыре года, притворяясь школьником.

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