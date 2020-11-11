Транзит сжиженного газа через Украину сократился на 22%

Транзит сжиженного газа через Украину сократился на 22%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-октябре 2020 г. сократился на 22%, до 448 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (577 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 20%, до 377 тыс. т, через украинские порты — на 30%, до 71 тыс. т.

Свыше 97% всего транзита пришлось на роSSийский СУГ: в январе-октябре 2020 г. его транзит сократился на 20%, до 439 тыс. т.

Транзит роSSийского газа через порт Измаил в январе-октябре составил 67,8 тыс. т, через Рени — 3,1 тыс. Остальные 371 тыс. т роSSийского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 267 тыс. т — направлен в Польшу, еще 67,6 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

Как сообщалось, в 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).

МинПром по материалам enkorr

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