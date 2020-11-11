Укрэксимбанк выкупил евробонды на $300 миллионов

Государственный Укрэксимбанк объявил заблаговременные результаты тендерного предложения выкупа части облигаций собственного долга с погашением в 2022 и 2025 годах на $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Что известно о выкупе

«Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел про-активную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска. 10 ноября банком осуществлен расчет по принятым облигациям», — сообщает пресс-служба банка.

Предыстория

Как пишет Finclub, 9 ноября 2020 АО «Укрэксимбанк» объявил заблаговременные результаты предложения выкупа облигаций, выпущенных компанией Biz Finance PLC.

Общая сумма принятых банком заявок на выкуп составила: по облигациям с погашением в 2022 году — $84,047 млн по номинальной стоимости; по облигациям с погашением в 2025 году — $215,948 млн по номинальной стоимости.

В то же время общая сумма заявок, поступивших от держателей облигаций в пределах срока заблаговременного представления, составила: по облигациям с погашением в 2022 году — $ 84,047 млн по номинальной стоимости; по облигациям с погашением в 2025 году — $372,689 млн по номинальной стоимости.

Цена выкупа по облигациям с погашением в 2025 году составила 104,5%, по облигациям с погашением в 2022 году — 103,75% от номинала, и в соответствии с условиями предложения выкупа сегодня, 10 ноября, банком осуществлен расчет по принятым облигациями.

26 октября 2020 года Укрэксимбанк предложил владельцам облигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 9,75% и облигаций с погашением в 2022 и ставкой купона 9,625%, выпущенных компанией Biz Finance PLC для целей предоставления кредитов госбанков, принять участие в викупе этих облигаций на общую сумму до $300 млн.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

22 октября рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков — Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка — на уровне «В» со стабильным прогнозом.