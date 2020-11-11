Криптовалютная биржа Binance начала блокировать американских пользователей
Криптовалютная биржа Binance начала блокировать учетные записи пользователей из США. В электронной рассылке компания рекомендует майнерам вывести деньги в течение 90 дней. Об этом пишет The Block, передает delo.ua.
Причина блокировок
Решение о блокировке аккаунтов компания приняла после того, как американские регуляторы обвинили владельцев биржи криптовалютных деривативов BitMEX в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил Комиссии по срочной биржевой торговле.
Ранее Binance представила лендинговую DeFi-платформу Wing для выращивания новых токенов и выделила $100 млн на поддержку экосистемы децентрализованных финансов.
Binance предложила пользователям перейти на Binance US или другие американские платформы.
Как отмечает издание, до этого времени американские клиенты биржи указывали при регистрации, что не имеют отношения к США. Однако теперь Binance рассылает электронные письма на основе их IP-адресов.
«Согласно нормативным требованиям, мы не можем предоставлять услуги гражданам или резидентам США», — сказано в письме.
Ранее сообщалось
- 24 июня криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткоин и Tether за украинскую гривну.
- В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая РоSSию и Украину.