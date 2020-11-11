Криптовалютная биржа Binance начала блокировать американских пользователей

Криптовалютная биржа Binance начала блокировать учетные записи пользователей из США . В электронной рассылке компания рекомендует майнерам вывести деньги в течение 90 дней. Об этом пишет The Block, передает delo.ua.

Фото: cryptocurrency.tech

Причина блокировок

Решение о блокировке аккаунтов компания приняла после того, как американские регуляторы обвинили владельцев биржи криптовалютных деривативов BitMEX в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил Комиссии по срочной биржевой торговле.

Ранее Binance представила лендинговую DeFi-платформу Wing для выращивания новых токенов и выделила $100 млн на поддержку экосистемы децентрализованных финансов.

Binance предложила пользователям перейти на Binance US или другие американские платформы.

Как отмечает издание, до этого времени американские клиенты биржи указывали при регистрации, что не имеют отношения к США . Однако теперь Binance рассылает электронные письма на основе их IP-адресов.

«Согласно нормативным требованиям, мы не можем предоставлять услуги гражданам или резидентам США », — сказано в письме.

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