Столичные ТРЦ считают убытки: Недостаток арендных платежей достигает 7 миллиардов гривен
Обороты киевских ТРЦ в период карантина уменьшились на 70%. Об этом пишет investory со ссылкой на комментарий главы правления группы Mandarin Plaza, управляющей ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall Александра Черницкого.
Ситуация на рынке
Украинские девелоперы сегодня не знают, где взять деньги, чтобы перекрыть убытки работников. Ритейлеры сдают позиции, а киевляне не спешат в торгово-развлекательные центры. Но есть надежда, что на новогодние праздники покупательная способность возрастет.
Убытки ТЦ
Один из крупнейших ТРЦ в Украине Lavina Mall отчитался о 248 млн грн убытков за первые три квартала. В прошлом году за этот период чистая прибыль компании составила 116 млн грн. В этом году ему пришлось почти вдвое увеличить кредитный портфель до 2,37 млрд грн.
В марте текущего года, с появлением covid-19 и введением жесткого карантина, все изменилось. Сейчас ТРЦ оказались перед фактом — рынок не может поглотить объем предложения, клиенты не спешат в магазины, а арендодатели не могут платить за аренду.
ТРЦ недополучили более 5-7 млрд грн арендных платежей. А магазины, работающие в оффлайне, просели в товарообороте на более чем 40-55 млрд грн, рассказывает руководитель клуба торговых центров Malls Club Артем Шлапак.
Прогнозы по рынку
«Скорее всего, рынок будет идти по сценарию планомерной ротации арендаторов, чтобы не допустить рост вакантности в ТРЦ более 10-12% в отдельно взятых проектах. Опыт прошлых кризисов показал — в случае потери арендаторов и рост вакантности до 30%, ТРЦ становится практически неуправляемым — при такой нестабильности другие операторы просто будут выходить с ТРЦ или выдвигать новые выгодные для себя условия. Поэтому допустимый максимум вакантности — 10% в течение месяца или двух», — объясняет ведущий эксперт Colliers International (Украина) Игорь Заболоцкий.
Однако, ни один ТРЦ сейчас не будет покидать рынок, вопреки вакантности и ущербe, уверены эксперты.