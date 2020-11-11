Столичные ТРЦ считают убытки: Недостаток арендных платежей достигает 7 миллиардов гривен

Обороты киевских ТРЦ в период карантина уменьшились на 70%. Об этом пишет investory со ссылкой на комментарий главы правления группы Mandarin Plaza, управляющей ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall Александра Черницкого.

Столичные ТРЦ считают убытки: Недостаток арендных платежей достигает 7 миллиардов гривен
Фото: rau.ua

Ситуация на рынке

Украинские девелоперы сегодня не знают, где взять деньги, чтобы перекрыть убытки работников. Ритейлеры сдают позиции, а киевляне не спешат в торгово-развлекательные центры. Но есть надежда, что на новогодние праздники покупательная способность возрастет.

Убытки ТЦ

Один из крупнейших ТРЦ в Украине Lavina Mall отчитался о 248 млн грн убытков за первые три квартала. В прошлом году за этот период чистая прибыль компании составила 116 млн грн. В этом году ему пришлось почти вдвое увеличить кредитный портфель до 2,37 млрд грн.

В марте текущего года, с появлением covid-19 и введением жесткого карантина, все изменилось. Сейчас ТРЦ оказались перед фактом — рынок не может поглотить объем предложения, клиенты не спешат в магазины, а арендодатели не могут платить за аренду.

ТРЦ недополучили более 5-7 млрд грн арендных платежей. А магазины, работающие в оффлайне, просели в товарообороте на более чем 40-55 млрд грн, рассказывает руководитель клуба торговых центров Malls Club Артем Шлапак.

Прогнозы по рынку

«Скорее всего, рынок будет идти по сценарию планомерной ротации арендаторов, чтобы не допустить рост вакантности в ТРЦ более 10-12% в отдельно взятых проектах. Опыт прошлых кризисов показал — в случае потери арендаторов и рост вакантности до 30%, ТРЦ становится практически неуправляемым — при такой нестабильности другие операторы просто будут выходить с ТРЦ или выдвигать новые выгодные для себя условия. Поэтому допустимый максимум вакантности — 10% в течение месяца или двух», — объясняет ведущий эксперт Colliers International (Украина) Игорь Заболоцкий.

Однако, ни один ТРЦ сейчас не будет покидать рынок, вопреки вакантности и ущербe, уверены эксперты.

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