Кабмин будет выделять ежегодно 2 млрд грн на строительство самолетов – Шмыгаль

Кабмин будет выделять ежегодно 2 млрд грн на строительство самолетов – Шмыгаль

Концепция государственной Программы развития авиационной промышленности до 2030 года предусматривает выделение из государственного бюджет по 2 млрд грн в год для финансирования авиастроительной отрасли.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

Премьер отметил, что в Украине с 2016 года не выпушено ни одного серийного самолета, авиасборочное производство убыточное. Кроме того, украинские компании испытывают сложности с поиском новых рынков сбыта, не имеют европейской сертификации.

По словам Д.Шмыгаля, для развития отрасли сегодня Кабмин утвердит концепцию государственной Программы развития авиационной промышленности до 2030 года.

"В программе представлено несколько вариантов развития отрасли, в частности, это базовый вариант, который предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданский самолетов и освоить полный процесс производства геликоптеров", – заявил глава правительства.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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