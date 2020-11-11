Китай готовится протестировать цифровой юань в Пекине

Пекинская финансовая инспекция и администрация района Тунчжоу провели конференцию, на которой рассказали о планах Народного банка Китая (PBoC) организовать в столице страны особую зону для тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC). Об этом передает Coindesk.

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Что известно о проекте

Чиновники подчеркнули, что пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в государственный план, как и отмечено в опубликованном ранее документе о создании в Пекине и других городах «особых тестовых зон свободной торговли».

На конференции также обсуждалась реализации политики «двух округов», которая подразумевает более легкий доступ к местным рынкам для иностранных финансовых институтов, развитие структуры международного управления капиталом, а также начало пилотного тестирования CBDC.

Запуск пилотного проекта в Пекине следует за тестированием цифрового юаня в Шэньчжэне — крупном городе провинции Гуандун, в ходе которого власти распределили 10 млн юаней (примерно $1,5 млн) в CBDC. Стоит отметить, что несмотря на то, что кампания прошла в соответствии с намеченным планом, многие пользователи проявили скепсис к новому финансовому инструменту.

Председатель PBoC И Ган в начале прошлой недели заявил, что в ходе тестирования цифрового юаня пользователи осуществили свыше 4 млн операций, совокупный объем которых составил 2 млрд юаней (примерно $300 млн).

Пекинские испытания являются очередной стадией развертывания системы электронных платежей в цифровой валюте (DCEP).

Напомним

В августе китайские СМИ писали, что испытания также пройдут в районе «Большого залива» — специальной экономической зоне на юге страны, в которую входят районы Гонконга и Макао, — и экономической зоне дельты реки Янцзы, объединяющий Шанхай с тремя соседними провинциями.

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