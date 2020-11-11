ФРУ требует от Кабмина не покупать казахскую ж/д продукцию

ФРУ требует от Кабмина не покупать казахскую ж/д продукцию

Федерация работодателей Украины (ФРУ) просит премьер-министра Дениса Шмыгаля отказаться от планов по закупке металлургической и машиностроительной продукции для акционерного общества "Укрзализныця" в Казахстане. Об этом говорится в письме ФРУ к Д.Шмыгалю, текстом которого располагает МинПром.

"ФРУ категорически против, чтобы в публичных закупках средства украинских налогоплательщиков пополняли бюджеты других стран, а украинцы, вместо занятости и работы на предприятиях, пополняли ряды безработных. Просим Вас Денис Анатольевич вмешаться в ситуацию и дать поручение прекратить какие-либо официальные переговоры относительно закупки в Казахстане металлургической и машиностроительной продукции для "Укрзализныци"", - говорится в обращении.

ФРУ считает, что украинские машиностроительные и металлургические секторы способны обеспечить потребности модернизации "Укрзализныци", начиная от рельсов и заканчивая подвижным составом.

Кроме того, ФРУ отмечает, что украинские производители не имеют открытого доступа к рынку публичных закупок Казахстана, где казахские предприятия защищены 30%-ной ценовой преференцией на каких-либо государственных тендерах.

Также ФРУ просит Шмыгаля разработать и внедрить обязательные критерии "локализация" и "местная составляющая" в инфраструктурных проектах по модернизации "Укрзализныци" и "Большое строительство"; внести на рассмотрение на ближайшее заседание правительства проект постановления Кабмина "О реализации экспериментального проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с использованием неценового критерия оценки" для ее принятия.

Кроме того, ФРУ просит Шмыгаля содействовать принятию законопроекта № 3739 "О внесении изменений в Закон "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.



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