Население Киевщины задолжало за доставку газа более 116 млн гривен

Население Киевщины задолжало за доставку газа более 116 млн гривен

По состоянию на 10 ноября задолженность населения за предоставленные услуги по доставке газа составляет 116 млн 645 тыс. гривен с учетом платы за ноябрь. Больше всего, почти 36 млн гривен, задолжало население Киево-Святошинского района. 10 млн гривен должны жители Васильковского района. По 9 млн задолжали жители Броварского, Бориспольского и Белоцерковского районов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Киевоблгаз”.

“Полученные средства должны быть направлены на ремонт газораспределительной системы, обследование газопроводов, поддержание давления газа в сетях, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, а также замену изношенных участков газопроводов. Существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы “104”, которая в режиме 24/7 гарантирует безопасность всех пользователей газа, связанную с работой газовых устройств”, – рассказывает Руслан Писанко, директор технический АО “Киевоблгаз”.

Отмечается, что для жителей Киевской области разработаны современные сервисы для оплаты онлайн. Скачать счет за доставку газа и дистанционно оплатить услуги можно из Личного кабинета на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104.ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight.

“Газовая компания благодарит всех своих клиентов, которые нашли возможность и своевременно рассчитались за доставку газа, сделав свой вклад в безопасность газораспределительной системы Киевской области”, – добавили в “Киевоблгазе”. 

Напомним, как ранее писала KV, по состоянию на 6 октября долг населения Киевщины за доставку газа составлял более 71 млн гривен. 

Фото: Киевоблгаз


Вероника Злацкая, КиевВласть

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