Население Киевщины задолжало за доставку газа более 116 млн гривен

По состоянию на 10 ноября задолженность населения за предоставленные услуги по доставке газа составляет 116 млн 645 тыс. гривен с учетом платы за ноябрь. Больше всего, почти 36 млн гривен, задолжало население Киево-Святошинского района. 10 млн гривен должны жители Васильковского района. По 9 млн задолжали жители Броварского, Бориспольского и Белоцерковского районов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Киевоблгаз”.

“Полученные средства должны быть направлены на ремонт газораспределительной системы, обследование газопроводов, поддержание давления газа в сетях, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, а также замену изношенных участков газопроводов. Существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы “104”, которая в режиме 24/7 гарантирует безопасность всех пользователей газа, связанную с работой газовых устройств”, – рассказывает Руслан Писанко, директор технический АО “Киевоблгаз”.

Отмечается, что для жителей Киевской области разработаны современные сервисы для оплаты онлайн. Скачать счет за доставку газа и дистанционно оплатить услуги можно из Личного кабинета на сайте 104.ua, с помощью чат-бота Viber 7104.ua и через мобильные приложения 104Mobile или 104 MobileLight.

“Газовая компания благодарит всех своих клиентов, которые нашли возможность и своевременно рассчитались за доставку газа, сделав свой вклад в безопасность газораспределительной системы Киевской области”, – добавили в “Киевоблгазе”.

Напомним, как ранее писала KV , по состоянию на 6 октября долг населения Киевщины за доставку газа составлял более 71 млн гривен.

Фото: Киевоблгаз